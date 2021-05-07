В России за сутки выявили 8 386 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в России диагностировали 8 386 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечились 8 022 россиянина, а умерли 376 граждан. Сейчас в стране болеют 270 532 жителя. Больше всего зараженных в Москве — 88 013, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 39 618 случаев болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 26 428 гражданами на лечении.
Всего с начала пандемии в России выявили 4 863 514 случаев ковида. Из них вылечились 4 480 360 человек, а умерли 112 622 россиянина.
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Заразились
4,9 млн+8 386 / сут.
Умерли
113 тыс.+376 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 022 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru