В России за сутки выявили 8 386 новых случаев COVID-19

При этом вылечились 8 022 россиянина, а умерли 376 граждан. Сейчас в стране болеют 270 532 жителя. Больше всего зараженных в Москве — 88 013, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 39 618 случаев болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 26 428 гражданами на лечении.

Всего с начала пандемии в России выявили 4 863 514 случаев ковида. Из них вылечились 4 480 360 человек, а умерли 112 622 россиянина.

