Индия обновила антирекорд по приросту заболевших коронавирусом за сутки

Всего в Индии с начала пандемии заболели 21,4 миллиона граждан, из которых выздоровели 17,6 миллиона человек, а умерли 234 тысячи. В настоящий момент болеют более 3,6 миллионов жителей.

Две недели подряд прирост заболевших за сутки превышает 300 тысяч граждан, пишет Газета.ру. По данным минздрава Индии, в стране провакцинировались более 164 миллионов человек, а за последние сутки привились 2,3 миллиона жителей.

