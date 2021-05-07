Индия обновила антирекорд по приросту заболевших коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Индии выявили 414,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил минздрав страны.

Каждый пятидесятый житель Земли заразился коронавирусом

Всего в Индии с начала пандемии заболели 21,4 миллиона граждан, из которых выздоровели 17,6 миллиона человек, а умерли 234 тысячи. В настоящий момент болеют более 3,6 миллионов жителей.

Две недели подряд прирост заболевших за сутки превышает 300 тысяч граждан, пишет Газета.ру. По данным минздрава Индии, в стране провакцинировались более 164 миллионов человек, а за последние сутки привились 2,3 миллиона жителей.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусИндия
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