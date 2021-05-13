В России за сутки выявили 8 380 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в России диагностировали 8 380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечились 9 349 россиян, а умерли 392 гражданина. Сейчас в стране болеют 270 838 жителей. Больше всего зараженных в Москве — 90 609, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 40 523 случая болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 25 395 гражданами на лечении.
Всего с начала пандемии в России выявили 4 913 439 случаев ковида. Из них вылечились 4 527 878 человек, а умерли 114 723 россиянина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru