В России за сутки выявили 8 380 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России диагностировали 8 380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

Глава ВОЗ привился от COVID-19

При этом вылечились 9 349 россиян, а умерли 392 гражданина. Сейчас в стране болеют 270 838 жителей. Больше всего зараженных в Москве — 90 609, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 40 523 случая болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 25 395 гражданами на лечении.

Всего с начала пандемии в России выявили 4 913 439 случаев ковида. Из них вылечились 4 527 878 человек, а умерли 114 723 россиянина.

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ФОТО: РИА Новости
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