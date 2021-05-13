Глава ВОЗ привился от COVID-19
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что привился от коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter.
Глава ВОЗ заявил, что пришла его очередь пройти вакцинацию. Он отметил, что поставил прививку в Университетской клинике Женевы.
Гебрейесус подчеркнул, что вакцина действительно может спасти жизнь. Он добавил, что приоритетом ВОЗ является доставка все страны мира "как можно скорее". Он призвал поставить прививку от COVID-19 всех, кому доступна такая возможность.
Вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН сравнил вакцину Moderna, признанную лучшей от коронавируса, и российский препарат «Спутник V».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru