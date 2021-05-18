В России за сутки выявили 8 183 случая заражения COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 8 183 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Из больниц выписали 8 972 гражданина, а от последствий ковида умерли 364 человека. Всего с начала пандемии зафиксировали 4 957 756 случаев заражения COVID-19, из них выздоровели 4 572 226 россиян, а умерли 116 575 человек.

Сейчас коронавирусом болеют 268 955 граждан. Больше всего активных случаев в Москве — 93 543, на втором месте по числу зараженных Московская область с 41 102 заболевшими. На третьем месте находится Санкт-Петербург, где 23 391 больной.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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