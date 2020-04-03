В России за сутки выявили 601 случай заражения COVID-19
Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России за последние сутки увеличилось на 601. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Таким образом, число заразившихся COVID-19 в РФ увеличилось до 4149, отмечает RT.
Отмечается, что наибольшее число новых заражений приходится на Москву — 448 и Московскую область — 34. Помимо этого, коронавирусная инфекция появилась еще в двух регионах страны — Еврейской автономной области и Ингушетии, сообщает Свободная пресса.
Напомним, накануне в ходе очередного телеобращения к нации в связи с текущей ситуацией c COVID-19 Владимир Путин заявил о решении продлить нерабочий режим по 30 апреля включительно с сохранением зарплаты, отмечают Дни.ру. Помимо этого, глава государства поблагодарил медиков и жителей страны, которые соблюдают режим самоизоляции. Также президент России заявил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия – до конца недели они должны определить набор конкретных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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