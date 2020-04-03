В России за сутки выявили 601 случай заражения COVID-19

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России за последние сутки увеличилось на 601. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Таким образом, число заразившихся COVID-19 в РФ увеличилось до 4149, отмечает RT.

Отмечается, что наибольшее число новых заражений приходится на Москву — 448 и Московскую область — 34. Помимо этого, коронавирусная инфекция появилась еще в двух регионах страны — Еврейской автономной области и Ингушетии, сообщает Свободная пресса.