В России за сутки выявили 6 198 новых случаев заражения COVID-19
За минувшие сутки в России выявлено 6 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в РФ. Таким образом число инфицированных в нашей стране увеличилось до 87 147 человек, подчеркивает RT.
Ранее в Кремле оценили ситуацию с распространением коронвирусной инфекции в России. Как пишут «Аргументы и факты», пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков допустил выход страны на плато по коронавирусу к середине мая. После его прохождения в России наступит непростой период, в который нужно будет тратить много сил. Но жизнь, как подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, в любом случае вернется в нормальное русло.
В свою очередь, академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин предположил, что распространение коронавирусной инфекции в России может пойти на спад в июне. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru