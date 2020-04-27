В России за сутки выявили 6 198 новых случаев заражения COVID-19

Ранее в Кремле оценили ситуацию с распространением коронвирусной инфекции в России. Как пишут «Аргументы и факты», пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков допустил выход страны на плато по коронавирусу к середине мая. После его прохождения в России наступит непростой период, в который нужно будет тратить много сил. Но жизнь, как подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, в любом случае вернется в нормальное русло.

В свою очередь, академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин предположил, что распространение коронавирусной инфекции в России может пойти на спад в июне. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

