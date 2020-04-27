Академик РАН: Коронавирус распространяется в России по особому сценарию

В России ситуация с коронавирусом развивается по особому сценарию, заявил академик РАН, вирусолог Феликс Ершов. По го словам, для этого сценария характерна низкая заболеваемость и низкая смертность. Он уточнил, что это во многом связано с обязательной вакцинацией новорожденных прививкой БЦЖ против туберкулеза, а также с богатым опытом санитарно-эпидемиологических служб.

«Эпидемии всегда были бичом СССР, начиная с таежного энцефалита и холеры. Вот и сейчас врачи быстро наладили диагностику, разгрузили больницы», — отметил Фелик Ершов.

Ранее в эфире НСН Феликс Ершов заявил, что носители коронавируса, которые не болеют сами, выполняют функцию вакцины, создавая условия для коллективной иммунизации.

«Это не бессимптомные больные, это здоровые носители. Их нельзя считать больными. Есть такая группа, это те, кто сами не болеют, но переносят вирус и заражают окружающих. Их очень много, в России таких 50%. В основном, молодые люди, дети. Они распространяют вирус и, по сути, делают то, что должна делать вакцина: идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70%, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», - сказал он.

