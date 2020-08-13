В России за сутки выявили 5057 случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 выросло за сутки в стране на 5057 за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Таким образом, общее число достигло отметки почти в 908 тысяч. Темп прироста составляет 0,6%.

Заразившиеся есть в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1331 случаев без клинических проявлений, уточняет RT.

Было выписано больше 6 тысяч выздоровевших, еще 124 человека умерли.

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Намерение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверить соответствие испытаний российской вакцины от коронавируса установленным процедурам вполне естественна, сказал в эфире НСН главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов.

«Они высказывали сомнения по поводу того, что слишком быстро сделано, прошла ли она все этапы. Я думаю, это их право. Для этого и существует ВОЗ. Они хотят проверить все протоколы, это нормально. Обычно вакцины создаются и испытываются не меньше года, но ситуация такая, что это был социальный заказ человечества, препарат нужно было сделать очень срочно», - отметил Ершов.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссияКоронавирус
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