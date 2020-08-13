В России за сутки выявили 5057 случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 выросло за сутки в стране на 5057 за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Таким образом, общее число достигло отметки почти в 908 тысяч. Темп прироста составляет 0,6%.

Заразившиеся есть в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1331 случаев без клинических проявлений, уточняет RT.

Было выписано больше 6 тысяч выздоровевших, еще 124 человека умерли.