Первую вакцину от коронавируса сравнили с первым искусственным спутником

Российская вакцина от коронавируса, зарегистрированная 11 августа Минздравом РФ, была названа «Спутник V», пишут РИА Новости, ссылаясь на сайт вакцины.

«"Спутник-1"активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый "момент Спутника" для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название "Спутник V"»,- говорится в сообщении.

Также сообщается, что эта вакцина стала первой в мире и предназначена для профилактики новой коронавирусной инфекции.

