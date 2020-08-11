Первую вакцину от коронавируса сравнили с первым искусственным спутником

Российская вакцина от коронавируса, зарегистрированная 11 августа Минздравом РФ, была названа «Спутник V», пишут РИА Новости, ссылаясь на сайт вакцины.

«"Спутник-1"активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый "момент Спутника" для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название "Спутник V"»,- говорится в сообщении.

Также сообщается, что эта вакцина стала первой в мире и предназначена для профилактики новой коронавирусной инфекции.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусМинздравВакцина
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