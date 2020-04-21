В России за сутки выявили 5 642 новых случаев заражения COVID-19
За минувшие сутки на территории РФ зарегистрировано 5 642 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Как пишет ТАСС, об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. Отмечается, что более 45% случаев заражения протекают без симптомов.
Таким образом общее число инфицированных в России выросло до 52 763 человек, подчеркивает RT.
Ранее НСН писала, что амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 можно считать знаковым событием для борьбы с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил доктор Александр Мясников. Он подчеркнул, что большинство пациентов с COVID-19 будут проходить лечение «не в больницах, а амбулаторно под наблюдением врачей».
По словам специалиста, им будут выписываться все необходимые препараты — такой же набор, который дают больным на стационаре. Медики будут вести пациента по телефону и видеосвязи, периодически его навещая. Доктор Мясников уверен, что таком метод достаточно эффективен, поскольку в большинстве случаев коронавирус протекает без видимых симптомов,
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Заразились
52 763+5 642 / сут.
Умерли
456+51 / сут.
Выздоровели
3 873+427 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru