В России за сутки выявили 5 642 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки на территории РФ зарегистрировано 5 642 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Как пишет ТАСС, об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. Отмечается, что более 45% случаев заражения протекают без симптомов.

Таким образом общее число инфицированных в России выросло до 52 763 человек, подчеркивает RT.