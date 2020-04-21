Построенная по поручению Собянина больница приняла первых пациентов
Инфекционная больница в поселении Вороновском приняла 20 первых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный сайте мэра Москвы, ссылаясь на оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Известно, что центр рассчитан на 800 коек, при необходимости их количество может быть увеличено до 900. Кроме того, каждая из них может быть переоборудована в реанимационную, а это очень важно для оперативной помощи больным с коронавирусной инфекцией. Помимо этого, сообщается, что для новой больницы закупили более 26 тысяч единиц медоборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала.
В связи с тем, что новая больница находится далеко от центра Москвы, на территории комплекса для сотрудников построили общежитие. В здании смогут разместиться более тысячи человек в одно- и двухместных номерах, отмечает АГН Москва. Вокруг самой больницы создан периметр безопасности. Въезжающий и выезжающий с её территории транспорт проходит специальную санитарную обработку.
Добавим, в отличие от аналогичных медучреждений, которые открываются во многих странах в период пандемии COVID-19, больница в ТиНАО будет работать на постоянной основе. После окончания пандемии здесь будут лечить любые виды инфекций. Новая больница открылась 17 апреля. Медучреждение, которое было построено за месяц, вошло в состав городской клинической больницы № 68 имени В.П. Демихова, отмечает Москва 24.
В середине марта НСН писала, что в строительстве инфекционного центра в ТиНАО было задействовано более двух тысяч человек и 500 единиц техники. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он пояснил, что в перспективе количество людей на площадке планируют увеличить до шести тысяч.
При этом, Бочкарев отметил, что строительство инфекционного центра должно завершится в кратчайшие сроки. Это будет мощный, фактически стационарный медицинский комплекс. Он, по словам Андрея Бочкарева, сможет простоять около 20 лет.
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