В России за сутки выявили 5 236 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 5 236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом число инфицированных в России достигло почти 58 тысяч человек, отмечает RT.

Отмечается, что наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 2 548, ещё 631 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там выявлены 294 случая. Также в пятёрке Рязанская область со 76 случаями и Республика Татарстан - там 75 новых инфицированных, подчеркивает Свободная пресса.