В России за сутки выявили 5 236 новых случаев заражения COVID-19
За минувшие сутки в России зафиксировано 5 236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Таким образом число инфицированных в России достигло почти 58 тысяч человек, отмечает RT.
Отмечается, что наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 2 548, ещё 631 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там выявлены 294 случая. Также в пятёрке Рязанская область со 76 случаями и Республика Татарстан - там 75 новых инфицированных, подчеркивает Свободная пресса.
Ранее НСН писала, что крупный очаг коронавирусной инфекцией выявлен в больнице №2 во Владивостоке. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. В правительстве региона добавили, что в общей сложности за минувшие сутки официально подтверждены 74 новых случая заражения COVID-19. Кожемяко подчеркнул, что самый крупный очаг инфицирования выявлен в больнице, где коронавирусная инфекция обнаружена у 42 человек, 17 из них являются сотрудниками медучреждения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru