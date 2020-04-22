В России за сутки выявили 5 236 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 5 236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом число инфицированных в России достигло почти 58 тысяч человек, отмечает RT.

Отмечается, что наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 2 548, ещё 631 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там выявлены 294 случая. Также в пятёрке Рязанская область со 76 случаями и Республика Татарстан - там 75 новых инфицированных, подчеркивает Свободная пресса.

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Ранее НСН писала, что крупный очаг коронавирусной инфекцией выявлен в больнице №2 во Владивостоке. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. В правительстве региона добавили, что в общей сложности за минувшие сутки официально подтверждены 74 новых случая заражения COVID-19. Кожемяко подчеркнул, что самый крупный очаг инфицирования выявлен в больнице, где коронавирусная инфекция обнаружена у 42 человек, 17 из них являются сотрудниками медучреждения.

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ФОТО: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
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