Казаки, пропуска, «сухой закон»: Как регионы противостоят коронавирусу

Москва — безоговорочный «лидер» по числу заболевших новым коронавирусом (29,3 тысячи). На втором месте с большим отрывом Московская область (5,9 тысячи случаев), в топ-5 Санкт-Петербург (1,9 тысячи), Нижегородская область (860) и республика Коми (507), свидетельствуют данные на утро 21 апреля. В топ-10 входят Краснодарский край, Башкирия, Мурманская, Ленинградская и Тульская области.

Интересно, что некоторые из перечисленных регионов вошли в рейтинг лучших региональных практик по борьбе с коронавирусом, составленный Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Как передаёт РИА Новости, Московская, Ростовская области и Краснодарский край оказались в числе лучших по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения, а Ленинградская, Нижегородская области и Якутия лидируют в профилактике инфекции.

Одной из первых масштабные ограничения для населения начала вводить Москва. Практически идентичные решения были приняты в Подмосковье. В рамках ужесточения режима самоизоляции в Московском регионе с 15 апреля действуют цифровые пропуска для поездок. В этом деле столица не пионер: пропускной режим с начала апреля действует в Татарстане. Аналогичные меры принимали и в других регионах — например, в Приморье и в Курганской области, где, однако, не обошлось без сбоев, отмечает «Эхо Москвы». На днях источники СМИ в правительстве сообщили, что премьер-министр Михаил Мишустин предписал всем регионам ввести подобные цифровые пропуска.

О возможном введение цифровых пропусков уже заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Город «по-среднему» прошёл первую волну эпидемии и теперь готовится ко второй, объяснил он. Дисциплинированное соблюдение мер самоизоляции очень важно, подчеркнул Беглов: это позволит пройти пик заболеваемости COVID-19 с минимальными потерями, передаёт его слова «Интерфакс».

Власти не самой благополучной с эпидемиологической точки зрения Нижегородской области также намерены усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции. Губернатор Глеб Никитин недавно объявил о запуске новой системы слежения - «индекса мобильности», основывающемся, в том числе, на данных с сотовых вышек. Там, где индекс будет слишком высокий, появятся дополнительные полицейские патрули, пишут местные СМИ. Персональный контроль останется за жителями из групп риска.

В качестве меры борьбы с распространением коронавируса власти некоторых регионов рассматривают ограничение либо запрет продажи спиртных напитков. Так, в Псковской области запретили розничную торговлю разливным пивом, сидром и медовухой в торговых точках в многоквартирных домах и во дворах. В Свердловской области с понедельника алкогольные напитки можно купить только с 10 утра до семи часов вечера. А в республике Тыва с начала апреля и до окончания режима самоизоляции и вовсе действует «сухой закон». Уже завтра, 23 апреля, депутаты Заксобрания Еврейской автономной области могут разрешить местному правительству запрещать торговлю спиртным в период карантина.