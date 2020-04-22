Казаки, пропуска, «сухой закон»: Как регионы противостоят коронавирусу
Регионы отстают от Москвы по заболеваемости COVID-19 на 2-3 недели, и именно от работы на местах зависит успех в борьбе с эпидемией, уверены эксперты.
Российским властям крайне важно сдержать распространение коронавируса COVID-19 в регионах, сохранив соотношение 30% к 70% заболевших между субъектами РФ и Москвой. Такое мнение высказала доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. По её словам, сейчас нужно удержать «сырьевые» регионы и территории, где начинается посевная кампания. Если же регионы «запылают», то ситуация выйдет из-под контроля, прогнозирует эксперт.
Москва — безоговорочный «лидер» по числу заболевших новым коронавирусом (29,3 тысячи). На втором месте с большим отрывом Московская область (5,9 тысячи случаев), в топ-5 Санкт-Петербург (1,9 тысячи), Нижегородская область (860) и республика Коми (507), свидетельствуют данные на утро 21 апреля. В топ-10 входят Краснодарский край, Башкирия, Мурманская, Ленинградская и Тульская области.
Интересно, что некоторые из перечисленных регионов вошли в рейтинг лучших региональных практик по борьбе с коронавирусом, составленный Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Как передаёт РИА Новости, Московская, Ростовская области и Краснодарский край оказались в числе лучших по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения, а Ленинградская, Нижегородская области и Якутия лидируют в профилактике инфекции.
Одной из первых масштабные ограничения для населения начала вводить Москва. Практически идентичные решения были приняты в Подмосковье. В рамках ужесточения режима самоизоляции в Московском регионе с 15 апреля действуют цифровые пропуска для поездок. В этом деле столица не пионер: пропускной режим с начала апреля действует в Татарстане. Аналогичные меры принимали и в других регионах — например, в Приморье и в Курганской области, где, однако, не обошлось без сбоев, отмечает «Эхо Москвы». На днях источники СМИ в правительстве сообщили, что премьер-министр Михаил Мишустин предписал всем регионам ввести подобные цифровые пропуска.
О возможном введение цифровых пропусков уже заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Город «по-среднему» прошёл первую волну эпидемии и теперь готовится ко второй, объяснил он. Дисциплинированное соблюдение мер самоизоляции очень важно, подчеркнул Беглов: это позволит пройти пик заболеваемости COVID-19 с минимальными потерями, передаёт его слова «Интерфакс».
Власти не самой благополучной с эпидемиологической точки зрения Нижегородской области также намерены усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции. Губернатор Глеб Никитин недавно объявил о запуске новой системы слежения - «индекса мобильности», основывающемся, в том числе, на данных с сотовых вышек. Там, где индекс будет слишком высокий, появятся дополнительные полицейские патрули, пишут местные СМИ. Персональный контроль останется за жителями из групп риска.
В качестве меры борьбы с распространением коронавируса власти некоторых регионов рассматривают ограничение либо запрет продажи спиртных напитков. Так, в Псковской области запретили розничную торговлю разливным пивом, сидром и медовухой в торговых точках в многоквартирных домах и во дворах. В Свердловской области с понедельника алкогольные напитки можно купить только с 10 утра до семи часов вечера. А в республике Тыва с начала апреля и до окончания режима самоизоляции и вовсе действует «сухой закон». Уже завтра, 23 апреля, депутаты Заксобрания Еврейской автономной области могут разрешить местному правительству запрещать торговлю спиртным в период карантина.
В Краснодарском крае действует пропускной режим, усилены карантинные посты на границах. До конца апреля власти региона запретили посещение кладбищ. За соблюдением запретов и ограничений следят 1177 мобильных отрядов самоконтроля: улицы патрулируют казаки, общественники, полиция и Росгвардия. Однако пока такие патрули не особо эффективны, признал губернатор Вениамин Кондратьев. «Или мы улучшаем работу МОСов, или дайте мне другой механизм», - потребовал он от подчинённых, отреагировав на многочисленные видео с отдыхающими у рек и гуляющими по улицам жителями края.
В Чечне и Башкирии введены местные аналоги «комендантского часа». Так, в Башкирии он действует для лиц старше 65 лет и детей. Башкирия также стала первым регионом России, который продлил самоизоляцию до лета.
О возможном продлении самоизоляционных мер всё чаще говорят и в других регионах. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис считает, что режим сохранится и после 30 апреля. Его подмосковный коллега Андрей Воробьёв накануне заявил в эфире телеканала «Россия 24», что режим ограничений распространится и на период майских праздников.
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