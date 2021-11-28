В России за сутки выявили 33 548 новых случаев COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 33 548 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,3% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России умерли 30 646 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 272 755 россиян.

В стране за минувшие сутки выздоровели 30 646 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 8 268 111 человек вылечились от COVID-19.

Ранее молекулярный биолог, завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что предотвратить распространение нового африканского штамма коронавируса поможет только вакцинация.

«Нужно либо всех вакцинировать, либо ждать, пока все переболеют. И при этом соблюдать меры социального дистанцирования. Других вариантов нет», - заключил он.

