В России за сутки выявили 33 548 новых случаев COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 33 548 новых случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 9 570 373 факта коронавирусной инфекции.
«За последние сутки в России выявлено 33 548 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,3% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За сутки в России умерли 30 646 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 272 755 россиян.
В стране за минувшие сутки выздоровели 30 646 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 8 268 111 человек вылечились от COVID-19.
Ранее молекулярный биолог, завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что предотвратить распространение нового африканского штамма коронавируса поможет только вакцинация.
«Нужно либо всех вакцинировать, либо ждать, пока все переболеют. И при этом соблюдать меры социального дистанцирования. Других вариантов нет», - заключил он.
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Заразились
9,6 млн+33 548 / сут.
Умерли
273 тыс.+1 224 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+30 646 / сут.
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