Гинцбург рассказал об успешном использовании назальной вакцины среди детей

Негативных последствий от использования назальной вакцины против коронавируса, в том числе среди маленьких детей, не было. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

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Ученый отметил, что он сам воспользовался препаратом.

«Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить», — рассказал Гинцбург.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ГинцбургДетиВакцинаКоронавирус
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