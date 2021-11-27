Гинцбург рассказал об успешном использовании назальной вакцины среди детей

Ученый отметил, что он сам воспользовался препаратом.

«Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить», — рассказал Гинцбург.

