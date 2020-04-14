В России за сутки выявили 2774 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 2774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Таким образом общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в нашей стране превышает 21 тысячу – инфицированные есть в 82 российских регионах, отмечает RT.
Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 1489, ещё 460 — в Подмосковье. На третьем месте расположился Санкт-Петербург - там 121 заразившийся. Также в пятёрке Республика Коми и Нижегородская область, подчёркивает Свободная пресса.
Ранее НСН писала, что в Москве складывается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Он подчеркнул, что изначально горожане, находясь на самоизоляции, строго следовали рекомендациям. Так, по словам Ачкасова, когда всё начиналось (введение ограничительных мер – прим.НСН) индекс самоизоляции в столице был 4,0 и 4,2-4,3. А в течение последней недели он снижается, сообщает РЕН ТВ. А это снижение обратно пропорционально повышению числа зараженных и жертв COVID-19. Всю эту ситуацию доктор медицинских наук назвал парадоксальной.
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