В России за сутки выявили 2774 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 2774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Таким образом общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в нашей стране превышает 21 тысячу – инфицированные есть в 82 российских регионах, отмечает RT.

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 1489, ещё 460 — в Подмосковье. На третьем месте расположился Санкт-Петербург - там 121 заразившийся. Также в пятёрке Республика Коми и Нижегородская область, подчёркивает Свободная пресса.