В России за сутки выявили 27 967 новых случаев COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 27 967 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России умерли 1 023 человека с COVID-19. Всего от заболевания погибли 297 203 россиянина.

В стране за минувшие сутки выздоровели 32 655 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 8 984 921 человек вылечился от COVID-19.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков заявил "Радиоточке НСН", что грипп и ОРВИ врачи часто путают с COVID-19 и назначают неверное лечение.

«Много различных инфекционных заболеваний есть всегда. И респираторные инфекции, и энтеровирусная инфекция. Вызывает беспокойство то, что их сложно дифференцировать от коронавируса. Коронавирус по симптомам похож и маскируется под другие вирусные инфекции, а лечение у них разное. Насчет менингита я не могу сказать, потому что их лечат в стационарах, у меня этих данных нет», - рассказал вирусолог.





