В России за сутки выявили 27 967 новых случаев COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 27 967 новых случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 10 214 790 фактов коронавирусной инфекции.
«За последние сутки в России выявлено 27 967 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За сутки в России умерли 1 023 человека с COVID-19. Всего от заболевания погибли 297 203 россиянина.
В стране за минувшие сутки выздоровели 32 655 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 8 984 921 человек вылечился от COVID-19.
Ранее вирусолог Евгений Тимаков заявил "Радиоточке НСН", что грипп и ОРВИ врачи часто путают с COVID-19 и назначают неверное лечение.
«Много различных инфекционных заболеваний есть всегда. И респираторные инфекции, и энтеровирусная инфекция. Вызывает беспокойство то, что их сложно дифференцировать от коронавируса. Коронавирус по симптомам похож и маскируется под другие вирусные инфекции, а лечение у них разное. Насчет менингита я не могу сказать, потому что их лечат в стационарах, у меня этих данных нет», - рассказал вирусолог.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 967 / сут.
Умерли
297 тыс.+1 023 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+32 655 / сут.
- В России за сутки выявили 27 967 новых случаев COVID-19
- Из-за залитых водой серверов в ГИБДД отменили выдачу прав 19 декабря
- Ученые РАН высказались о гипотезе про искусственное происхождение «омикрона»
- Глава МИД Турции заявил о стремящихся подорвать отношения Москвы и Анкары «центрах силы»
- В ВОЗ объяснили задержку с признанием «Спутника V»
- Выявлена новая схема мошенничества с помощью соцсетей
- В Якутии более 40 тысяч жителей остались без электричества в пятидесятиградусный мороз
- «Омикрон»-штамм обнаружен почти в 90 странах мира
- Искать парковочные места во дворах Москвы будет искусственный интеллект
- Стало известно, сколько будут отдыхать космонавты на МКС во время новогодних праздников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru