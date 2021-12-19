В России за сутки выявили 27 967 новых случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 27 967 новых случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 10 214 790 фактов коронавирусной инфекции.

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«За последние сутки в России выявлено 27 967 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России умерли 1 023 человека с COVID-19. Всего от заболевания погибли 297 203 россиянина.

В стране за минувшие сутки выздоровели 32 655 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 8 984 921 человек вылечился от COVID-19.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков заявил "Радиоточке НСН", что грипп и ОРВИ врачи часто путают с COVID-19 и назначают неверное лечение.

«Много различных инфекционных заболеваний есть всегда. И респираторные инфекции, и энтеровирусная инфекция. Вызывает беспокойство то, что их сложно дифференцировать от коронавируса. Коронавирус по симптомам похож и маскируется под другие вирусные инфекции, а лечение у них разное. Насчет менингита я не могу сказать, потому что их лечат в стационарах, у меня этих данных нет», - рассказал вирусолог.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеПандемияКоронавирус
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