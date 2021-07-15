В России за сутки выявили 25 293 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в России диагностировали 25 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

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При этом вылечились 21 493 россиянина, а умер 791 гражданин. Это максимальное значение жертв коронавируса с начала пандемии. Всего в России выявили 5 882 295 случаев ковида. Из них вылечились 5 278 976 человек, а умерли 146 069 россиян.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал НСН, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург «делают погоду по заболеваемости». Кроме того, осложняется ситуация с ковидом в Нижегородской и Ростовской областях.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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