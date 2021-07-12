В России за сутки выявили 25 140 новых случаев COVID-19

При этом вылечились 16 429 россиян, а умерли 710 граждан. Больше всего новых зараженных в Москве — 5 403, на втором месте по выявленным случаям Московская область, в которой 2 566 заболевших. Третье место занимает Санкт-Петербург с 2 029 гражданами.

Всего с начала пандемии в России выявили 5 808 473 случая ковида. Из них вылечились 5 216 648 человек, а умерли 143 712 россиян.

