В России за сутки выявили 25 116 новых случаев инфицирования коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 25 116 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный штаб по борьбе с заболеванием.

В стране за минувшие сутки погибли 787 человек с COVID-19, с начала пандемии — 147 655.

За истекшие сутки после лечения коронавирусной инфекции выписались выздоровели 21 437 человек. Всего после COVID-19 выздоровели 5 322 345 россиян.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что признание российских вакцин за рубежом - дело времени.

«Вероятно, у россиян появится возможность привиться зарубежными вакцинами, почему нет. Но наша вакцина «Спутник V» лучше, чем Pfizer или Moderna. Чуть позже наши вакцины признаются, это просто шантаж. Идет торг, мы признаем здесь Pfizer, а там признают «Спутник». В этом суть торга. В ближайшем будущем, наверное, договорятся. Преимущества российской вакцины очевидны – отсутствие побочных эффектов и смертей. Если считать, сколько людей погибли после применения западных вакцин и после нашей, у нас вообще нет ни одного случая», - отметил он.

