Эксперт рассказал, как долго продлится третья волна COVID-19 в России
Третья волна коронавируса в России будет активна еще как минимум три месяца, считает врач-вирусолог Евгений Тимаков.
«У нас третья волна началась давным-давно, и мы сейчас в ее разгаре. Она не собирается уменьшаться и снижаться. Эта третья волна будет у нас длительной, растянутой по времени минимум на три месяца», — рассказал эксперт в беседе с ТАСС.
Как отметил Тимаков, в России третья волна протекает активнее, чем в других странах.
«Горит у нас гораздо сильнее, чем в других странах эта волна. Летальность у нас почти в 30 раз выше, чем в других странах», — подчеркнул медик.
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