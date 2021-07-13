В России за сутки выявили 24 702 новых случая COVID-19
За прошедшие сутки в России диагностировали 24 702 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечились 19 566 россиян, а умерли 780 граждан. Больше всего новых зараженных в Москве — 4 991, на втором месте по выявленным случаям Московская область, в которой 2 550 заболевших. Третье место занимает Санкт-Петербург с 1 936 гражданами.
Всего с начала пандемии в России выявили 5 833 175 случаев ковида. Из них вылечились 5 236 214 человек, а умерли 144 492 россиянина.
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Горячие новости
Заразились
5,8 млн+24 702 / сут.
Умерли
144 тыс.+780 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+19 566 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru