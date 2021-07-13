В России за сутки выявили 24 702 новых случая COVID-19

При этом вылечились 19 566 россиян, а умерли 780 граждан. Больше всего новых зараженных в Москве — 4 991, на втором месте по выявленным случаям Московская область, в которой 2 550 заболевших. Третье место занимает Санкт-Петербург с 1 936 гражданами.

Всего с начала пандемии в России выявили 5 833 175 случаев ковида. Из них вылечились 5 236 214 человек, а умерли 144 492 россиянина.

