В России за сутки выявили 24 702 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в России диагностировали 24 702 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

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При этом вылечились 19 566 россиян, а умерли 780 граждан. Больше всего новых зараженных в Москве — 4 991, на втором месте по выявленным случаям Московская область, в которой 2 550 заболевших. Третье место занимает Санкт-Петербург с 1 936 гражданами.

Всего с начала пандемии в России выявили 5 833 175 случаев ковида. Из них вылечились 5 236 214 человек, а умерли 144 492 россиянина.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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