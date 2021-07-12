Жириновский в четвертый раз привился от коронавируса
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции.
«Сегодня сделал ревакцинацию. Для этого использовал прививку от Центра им. Чумакова "Ковивак"», — сообщил политик в своем Telegram-канале.
Жириновский уточнил, что для первой вакцинации в сентябре прошлого года выбрал вакцину «Спутник V». Однако «потребовалось усиление защиты организма», так как уровень антител к COVID-19 постепенно снижается.
«Всем рекомендую сделать прививку, чтобы сохранить свое здоровье», — добавил Жириновский.
В эфире канала «Дума ТВ» политик уточнил, что он трижды привился «Спутником V» и один раз — вакциной «Ковивак».
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЛДПР, лидер партии сделал прививку в «обычной районной поликлинике» столицы.
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