Жириновский в четвертый раз привился от коронавируса

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Сегодня сделал ревакцинацию. Для этого использовал прививку от Центра им. Чумакова "Ковивак"», — сообщил политик в своем Telegram-канале.

Жириновский уточнил, что для первой вакцинации в сентябре прошлого года выбрал вакцину «Спутник V». Однако «потребовалось усиление защиты организма», так как уровень антител к COVID-19 постепенно снижается.

«Всем рекомендую сделать прививку, чтобы сохранить свое здоровье», — добавил Жириновский.

В эфире канала «Дума ТВ» политик уточнил, что он трижды привился «Спутником V» и один раз — вакциной «Ковивак».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЛДПР, лидер партии сделал прививку в «обычной районной поликлинике» столицы.

