В России за сутки выявили 24 633 новых случая COVID-19

При этом вылечились 18 764 россиянина, а умерли 719 граждан. Всего в России выявили 5 982 766 случаев ковида. Из них вылечились 5 359 995 человек, а умерли 149 138 россиян.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал НСН, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург «делают погоду по заболеваемости». Кроме того, осложняется ситуация с ковидом в Нижегородской и Ростовской областях.

