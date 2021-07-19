В России за сутки выявили 24 633 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в России диагностировали 24 633 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

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При этом вылечились 18 764 россиянина, а умерли 719 граждан. Всего в России выявили 5 982 766 случаев ковида. Из них вылечились 5 359 995 человек, а умерли 149 138 россиян.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал НСН, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург «делают погоду по заболеваемости». Кроме того, осложняется ситуация с ковидом в Нижегородской и Ростовской областях.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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