В России за сутки выявили 24 471 новый случай COVID-19

За прошедшие сутки в России диагностировали 24 471 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

В России выявили новый штамм коронавируса

При этом вылечились 22 660 россиян, а умерли 796 граждан. Всего в России выявили6 054 711 случаев ковида. Из них вылечились 5 427 457 человек, а умер 151 501 россиянин.

Ранее в Общественной палате России предложили ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Кроме того, члены ОП призвали ввести отдельную ответственность для медиков, «распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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