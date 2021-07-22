В России за сутки выявили 24 471 новый случай COVID-19

При этом вылечились 22 660 россиян, а умерли 796 граждан. Всего в России выявили6 054 711 случаев ковида. Из них вылечились 5 427 457 человек, а умер 151 501 россиянин.

Ранее в Общественной палате России предложили ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Кроме того, члены ОП призвали ввести отдельную ответственность для медиков, «распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании».

