В России выявили новый штамм коронавируса

В России выявили бразильский штамм коронавируса «гамма», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на центр «Вектор».

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Он является более заразным, чем китайский штамм. В «Векторе» рассказали, что его отнесли к категории «вызывающих озабоченность», так как «гамма» может снижать эффективность антител, является более трансмиссивным и вирулентным.

Кроме того, ученые заявили, что другие варианты коронавируса не вытеснят индийский штамм «дельта», потому что у него есть конкурентные преимущества.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:БразилияРоссияКоронавирус
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