В России выявили новый штамм коронавируса
В России выявили бразильский штамм коронавируса «гамма», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на центр «Вектор».
Он является более заразным, чем китайский штамм. В «Векторе» рассказали, что его отнесли к категории «вызывающих озабоченность», так как «гамма» может снижать эффективность антител, является более трансмиссивным и вирулентным.
Кроме того, ученые заявили, что другие варианты коронавируса не вытеснят индийский штамм «дельта», потому что у него есть конкурентные преимущества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru