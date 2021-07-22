В России выявили новый штамм коронавируса

Он является более заразным, чем китайский штамм. В «Векторе» рассказали, что его отнесли к категории «вызывающих озабоченность», так как «гамма» может снижать эффективность антител, является более трансмиссивным и вирулентным.

Кроме того, ученые заявили, что другие варианты коронавируса не вытеснят индийский штамм «дельта», потому что у него есть конкурентные преимущества.

