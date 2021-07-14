В России за сутки выявили 23 827 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России диагностировали 23 827 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

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При этом вылечились 21 269 россиян, а умерли 786 граждан. Это максимальное значение жертв коронавируса с начала пандемии. Всего в России выявили 5 857 002 случая ковида. Из них вылечились 5 257 483 человека, а умерли 145 278 россиян.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал НСН, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург «делают погоду по заболеваемости». Кроме того, осложняется ситуация с ковидом в Нижегородской и Ростовской областях.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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