В России за сутки выявили 23 827 новых случаев COVID-19

При этом вылечились 21 269 россиян, а умерли 786 граждан. Это максимальное значение жертв коронавируса с начала пандемии. Всего в России выявили 5 857 002 случая ковида. Из них вылечились 5 257 483 человека, а умерли 145 278 россиян.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал НСН, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург «делают погоду по заболеваемости». Кроме того, осложняется ситуация с ковидом в Нижегородской и Ростовской областях.

