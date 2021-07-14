В России за сутки выявили 23 827 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в России диагностировали 23 827 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечились 21 269 россиян, а умерли 786 граждан. Это максимальное значение жертв коронавируса с начала пандемии. Всего в России выявили 5 857 002 случая ковида. Из них вылечились 5 257 483 человека, а умерли 145 278 россиян.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал НСН, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург «делают погоду по заболеваемости». Кроме того, осложняется ситуация с ковидом в Нижегородской и Ростовской областях.
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Заразились
5,9 млн+23 827 / сут.
Умерли
145 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 269 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru