В России за сутки выявили 23 770 новых случаев COVID-19

При этом вылечились 22 218 россиян, а умерли 784 гражданина. Всего в России выявили 6 006 536 случаев ковида. Из них вылечились 5 382 213 человек, а умерли 149 922 россиянина.

Ранее в Общественной палате России предложили ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Кроме того, члены ОП призвали ввести отдельную ответственность для медиков, «распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании».

