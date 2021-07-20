В России за сутки выявили 23 770 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в России диагностировали 23 770 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечились 22 218 россиян, а умерли 784 гражданина. Всего в России выявили 6 006 536 случаев ковида. Из них вылечились 5 382 213 человек, а умерли 149 922 россиянина.
Ранее в Общественной палате России предложили ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Кроме того, члены ОП призвали ввести отдельную ответственность для медиков, «распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru