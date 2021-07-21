В России за сутки выявили 23 704 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в России диагностировали 23 704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

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При этом вылечились 22 584 россиянина, а умерли 783 гражданина. Всего в России выявили 6 030 240 случаев ковида. Из них вылечились 5 404 797 человек, а умерли 150 705 россиян.

Ранее в Общественной палате России предложили ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Кроме того, члены ОП призвали ввести отдельную ответственность для медиков, «распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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