В России за сутки выявили 23 704 новых случая COVID-19

При этом вылечились 22 584 россиянина, а умерли 783 гражданина. Всего в России выявили 6 030 240 случаев ковида. Из них вылечились 5 404 797 человек, а умерли 150 705 россиян.

Ранее в Общественной палате России предложили ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Кроме того, члены ОП призвали ввести отдельную ответственность для медиков, «распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании».

