В России за сутки выявили 23 564 новых случая COVID-19

При этом вылечились 20 485 россиян, а умерли 794 гражданина. Всего в России выявили 6 242 066 случаев ковида. Из них вылечились 5 588 848 человек, а умер 157 771 россиянин.

Ранее в России впервые выявили новый штамм коронавирусной инфекции — «гамма». Он, как и «дельта», является очень заразным и может снижать эффективность антител.

