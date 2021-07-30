В России за сутки выявили 23 564 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в России диагностировали 23 564 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

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При этом вылечились 20 485 россиян, а умерли 794 гражданина. Всего в России выявили 6 242 066 случаев ковида. Из них вылечились 5 588 848 человек, а умер 157 771 россиянин.

Ранее в России впервые выявили новый штамм коронавирусной инфекции — «гамма». Он, как и «дельта», является очень заразным и может снижать эффективность антител.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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