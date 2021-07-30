В России за сутки выявили 23 564 новых случая COVID-19
За прошедшие сутки в России диагностировали 23 564 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечились 20 485 россиян, а умерли 794 гражданина. Всего в России выявили 6 242 066 случаев ковида. Из них вылечились 5 588 848 человек, а умер 157 771 россиянин.
Ранее в России впервые выявили новый штамм коронавирусной инфекции — «гамма». Он, как и «дельта», является очень заразным и может снижать эффективность антител.
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Заразились
6,2 млн+23 564 / сут.
Умерли
158 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 485 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru