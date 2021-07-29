В России за сутки выявили 23 270 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в России диагностировали 23 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечились 20 834 россиянина, а умерли 799 граждан. Всего в России выявили 6 218 502 случая ковида. Из них вылечились 5 568 363 человека, а умерли 156 977 россиян.
Ранее американские ученые выяснили, что одной из причин тяжелого течения COVID-19 является слабый ответ клеток на интерферон. По их данным, гены, которые находятся в эпителиальных клетках носа и которые должны противодействовать коронавирусу, притупляются.
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Заразились
6,2 млн+23 270 / сут.
Умерли
157 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 834 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru