В России за сутки выявили 23 120 новых случаев COVID-19

При этом вылечились 20 370 россиян, а умерли 794 гражданина. Всего в России выявили 6 379 904 случая ковида. Из них вылечились 5 700 212 человек, а умерли 162 509 россиян.

Ранее в Общественной палате России предложили ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Кроме того, члены ОП призвали ввести отдельную ответственность для медиков, «распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании».

