В России за сутки выявили 23 120 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в России диагностировали 23 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечились 20 370 россиян, а умерли 794 гражданина. Всего в России выявили 6 379 904 случая ковида. Из них вылечились 5 700 212 человек, а умерли 162 509 россиян.
Ранее в Общественной палате России предложили ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Кроме того, члены ОП призвали ввести отдельную ответственность для медиков, «распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru