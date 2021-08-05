В России за сутки выявили 23 120 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России диагностировали 23 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

На Играх в Токио выявили ещё 31 случай заражения коронавирусом

При этом вылечились 20 370 россиян, а умерли 794 гражданина. Всего в России выявили 6 379 904 случая ковида. Из них вылечились 5 700 212 человек, а умерли 162 509 россиян.

Ранее в Общественной палате России предложили ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Кроме того, члены ОП призвали ввести отдельную ответственность для медиков, «распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании».

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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