В России за сутки выявили 22 660 новых случаев COVID-19

При этом вылечился 20 141 россиянин, а умерли 792 гражданина. Всего в России выявили 6 402 564 случая ковида. Из них вылечились 5 720 353 человека, а умер 163 301 россиянин.

Ранее в Общественной палате России предложили ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Кроме того, члены ОП призвали ввести отдельную ответственность для медиков, «распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании».

