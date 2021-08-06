В России за сутки выявили 22 660 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в России диагностировали 22 660 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечился 20 141 россиянин, а умерли 792 гражданина. Всего в России выявили 6 402 564 случая ковида. Из них вылечились 5 720 353 человека, а умер 163 301 россиянин.
Ранее в Общественной палате России предложили ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Кроме того, члены ОП призвали ввести отдельную ответственность для медиков, «распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании».
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Заразились
6,4 млн+22 660 / сут.
Умерли
163 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+20 141 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru