Мурашко: Почти 39 млн россиян привились от коронавируса

Четыре миллиона россиян привились от коронавируса за последнюю неделю, число прошедших вакцинацию достигло 38,9 млн. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Сегодня в регионах привито уже с учетом всех ведомств 38 900 000 человек. Только за последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось на 4 млн", — приводит слова министра ТАСС.

Число привитых составляет около 26% от общего населения страны, отмечает Ura.ru.

Кроме того, Мурашко сообщил, что в лидеры по темпам вакцинации вышли Архангельская, Белгородская, Псковская и Самарская области, Ингушетия, Чечня, пишут «Невские новости».

Ранее замглавы Минздрава Олег Гриднев сообщил о 37 млн россиян, привившихся от COVID-19.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:РоссияВакцинацияКоронавирусМинздрав
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