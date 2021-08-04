В России за сутки выявили 22 589 новых случаев COVID-19

При этом вылечились 20 096 россиян, а умерли 790 граждан. Всего в России выявили 6 356 784 случая ковида. Из них вылечились 5 679 842 человека, а умерли 161 715 россиян.

Ранее в Общественной палате России предложили ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Кроме того, члены ОП призвали ввести отдельную ответственность для медиков, «распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании».

