В России за сутки выявили 22 589 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России диагностировали 22 589 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

Попова считает ситуацию с коронавирусом в России напряженной

При этом вылечились 20 096 россиян, а умерли 790 граждан. Всего в России выявили 6 356 784 случая ковида. Из них вылечились 5 679 842 человека, а умерли 161 715 россиян.

Ранее в Общественной палате России предложили ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Кроме того, члены ОП призвали ввести отдельную ответственность для медиков, «распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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