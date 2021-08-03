В России за сутки выявили 22 010 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России диагностировали 22 010 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

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При этом вылечились 18 963 россиянина, а умерли 788 граждан. Всего в России выявили 6 334 195 случаев ковида. Из них вылечились 5 659 746 человек, а умерли 160 925 россиян.

Ранее в Общественной палате России предложили ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Кроме того, члены ОП призвали ввести отдельную ответственность для медиков, «распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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