В России за сутки выявили 22 010 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в России диагностировали 22 010 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечились 18 963 россиянина, а умерли 788 граждан. Всего в России выявили 6 334 195 случаев ковида. Из них вылечились 5 659 746 человек, а умерли 160 925 россиян.
Ранее в Общественной палате России предложили ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Кроме того, члены ОП призвали ввести отдельную ответственность для медиков, «распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- ЛГБТ-семья из рекламы «ВкусВилла» уехала из России
- В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в аварии в Турции россиян
- СК возбудил уголовное дело против руководителя «Российского Красного Креста»
- «В сознании. Идёт на поправку». Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы
- В России за сутки выявили 22 010 новых случаев COVID-19
- Российская сборная опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады
- Грузинского спортсмена отстранили от Олимпиады
- Прохожий в Москве насильно вколол 15-летней девочке неизвестный препарат
- Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты
- Присяжные оправдали фигуранта первого дела о ворах в законе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru