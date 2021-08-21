В России за сутки выявили 21 тысячу новых случая COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 21 000 случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 6 726 523 факта коронавирусной инфекции.

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«За последние сутки в России выявлена 21 000 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

За сутки в России умерли 797 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 175 282 россиянина.

В стране за минувшие сутки выздоровели 20 647 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России вылечились от COVID-19 6 004 052 человека.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что коронавирус начали указывать в качестве источника всех возможных бед и проблем.

«У кого качество жизни было хреновым, у того оно и будет. Только теперь будет новое название: раньше был Путин виноват, сейчас – ковид. Да, конечно, после любой тяжелой инфекции, восстановление всегда сопровождается снижением качества жизни. Хотя, например, смертность от пневмококковой пневмонии в больнице – 25%. Но пневмококк - это не модно», - отметил Мясников.

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ФОТО: РИА Новости
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