В России за сутки выявили 20 638 новых случаев COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 20 638 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

За сутки в России умерли 912 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 308 860 россиян.

В стране за минувшие сутки выздоровели 40 692 человека с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии COVID-19 в России вылечились 9 463 919 человек.

Всплеск заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России начнется сразу после новогодних каникул, предупредил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Москву и Санкт-Петербург «Омикрон» накроет уже до конца этого года, но по заболеваемости он не успеет развернуться, поскольку у нас состоятся новогодние праздники, и после них начнется выраженный бурный рост. Он будет, как, например, в Великобритании, где с противоэпидемическими мерами сейчас сложновато. При этом надо понимать, что у нас вакцинированных и иммунных меньше, чем там», - рассказал он.

