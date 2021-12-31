В России за сутки выявили 20 638 новых случаев COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 20 638 новых случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 10 499 982 случая коронавирусной инфекции.
«За последние сутки в России выявлено 20 638 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
За сутки в России умерли 912 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 308 860 россиян.
В стране за минувшие сутки выздоровели 40 692 человека с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии COVID-19 в России вылечились 9 463 919 человек.
Всплеск заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России начнется сразу после новогодних каникул, предупредил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«Москву и Санкт-Петербург «Омикрон» накроет уже до конца этого года, но по заболеваемости он не успеет развернуться, поскольку у нас состоятся новогодние праздники, и после них начнется выраженный бурный рост. Он будет, как, например, в Великобритании, где с противоэпидемическими мерами сейчас сложновато. При этом надо понимать, что у нас вакцинированных и иммунных меньше, чем там», - рассказал он.
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Заразились
10,5 млн+20 638 / сут.
Умерли
309 тыс.+912 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+40 692 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru