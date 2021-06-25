В России за сутки выявили 20 393 новых случая коронавируса

При этом вылечились 14 024 россиянина, а умер 601 гражданин. Сейчас в стране болеют 347 385 жителей. Больше всего зараженных в Москве — 166 301, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 48 751 случай болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 10 394 гражданами на лечении.

Всего с начала пандемии в России выявили 5 409 088 случаев ковида. Из них вылечились 4 929 639 человек, а умерли 132 064 россиянина.

