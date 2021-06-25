Кадыров рассказал о резком росте заболевших коронавирусом в Чечне

По его словам, среднее число госпитализированных за неделю выросло с 25 до 60. При этом Кадыров отметил, что система здравоохранения региона справляется с нагрузкой: профильные учреждения оснащены специалистами, средствами индивидуальной защиты, медикаментами, оборудованием, кислородом.

Глава Чечни поручил оперштабу рассмотреть целесообразность увеличения количества мобильных пунктов для вакцинации. При этом вопрос возвращения к жестким ограничениям не рассматривается, однако меры будут приняты, если люди будут проявлять безответственность.

Ранее Кадыров предупредил, что в его регионе уже есть дефицит вакцин от COVID-19. При этом накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дефицита с вакцинами быть не должно. По его словам, проблемы могут быть связаны только с плохой логистикой.

