Кадыров рассказал о резком росте заболевших коронавирусом в Чечне
В Чечне ожидается поставка 50 тысяч доз вакцин от коронавируса на фоне резкого роста заболевших, написал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.
По его словам, среднее число госпитализированных за неделю выросло с 25 до 60. При этом Кадыров отметил, что система здравоохранения региона справляется с нагрузкой: профильные учреждения оснащены специалистами, средствами индивидуальной защиты, медикаментами, оборудованием, кислородом.
Глава Чечни поручил оперштабу рассмотреть целесообразность увеличения количества мобильных пунктов для вакцинации. При этом вопрос возвращения к жестким ограничениям не рассматривается, однако меры будут приняты, если люди будут проявлять безответственность.
Ранее Кадыров предупредил, что в его регионе уже есть дефицит вакцин от COVID-19. При этом накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дефицита с вакцинами быть не должно. По его словам, проблемы могут быть связаны только с плохой логистикой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru