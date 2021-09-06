В России за сутки выявили 17 856 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 17 856 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. С учётом этих данных, в нашей стране с начала эпидемии зафиксировано более 7 миллионов инфицированных.

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 1 463. Далее следуют Московская область, Санкт-Петербург, а также Свердловская и Ростовская области, пишет Свободная пресса.

Также сообщается, что за сутки в стране от инфекции вылечились 14 276 человек, за всё время пандемии — 6 285 007. За минувшие 24 часа скончались 790 пациентов, всего — 187 990 человек, подчеркивает RT.