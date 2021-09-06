В России за сутки выявили 17 856 новых случаев заражения COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 17 856 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. С учётом этих данных, в нашей стране с начала эпидемии зафиксировано более 7 миллионов инфицированных.
Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 1 463. Далее следуют Московская область, Санкт-Петербург, а также Свердловская и Ростовская области, пишет Свободная пресса.
Также сообщается, что за сутки в стране от инфекции вылечились 14 276 человек, за всё время пандемии — 6 285 007. За минувшие 24 часа скончались 790 пациентов, всего — 187 990 человек, подчеркивает RT.
А ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что из-за пришедшего в Россию индийского штамма COVID-19 дети стали в 26 раз чаще заражаться коронавирусом. Об этом он заявил в беседе с «Парламентской газетой». Специалист подчеркнул, что раньше дети болели редко из-за небольшого количества рецепторов, через которые коронавирус внедряется в клетки человека.
«Однако вирус мутировал, и "дельта"-штамм приобрел свойство прочнее связываться с рецепторами для проникновения в организм. То есть, малого количества рецепторов стало достаточно, чтобы вирус заразил ребенка. Поэтому, если в семье болеют взрослые, то в 80-90% случаев заболевают и дети, причем всех возрастов», — пояснил Тимаков.
COVID-19, по мнению врача, наиболее опасен для детей в возрасте до трех лет с сопутствующей патологией, с избыточной массой тела, а также с хроническими заболеваниями.
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7,0 млн+17 856 / сут.
Умерли
188 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+14 276 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru