В России за сутки выявили 17 378 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в России диагностировали 17 378 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечился 8 361 россиянин, а умерли 440 граждан. Сейчас в стране болеют 326 070 жителей. Больше всего зараженных в Москве — 152 805, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 46 189 случаев болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 13 860 гражданами на лечении.
При этом в Подмосковье зафиксировали наибольший прирост заболевших за сутки с появления коронавируса (1,8 тысячи). Всего с начала пандемии в России выявили 5 334 204 случая ковида. Из них вылечились 4 878 333 человека, а умер 129 801 россиянин.
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Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 378 / сут.
Умерли
130 тыс.+440 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 361 / сут.
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