В России за сутки выявили 17 378 новых случаев COVID-19

При этом вылечился 8 361 россиянин, а умерли 440 граждан. Сейчас в стране болеют 326 070 жителей. Больше всего зараженных в Москве — 152 805, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 46 189 случаев болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 13 860 гражданами на лечении.

При этом в Подмосковье зафиксировали наибольший прирост заболевших за сутки с появления коронавируса (1,8 тысячи). Всего с начала пандемии в России выявили 5 334 204 случая ковида. Из них вылечились 4 878 333 человека, а умер 129 801 россиянин.

