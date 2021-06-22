В России за сутки выявили 16 715 новых случаев коронавируса

При этом вылечились 11 117 россиян, а умерли 546 граждан. Сейчас в стране болеют 331 122 жителя. Больше всего зараженных в Москве — 155 816, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 46 969 случаев болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 12 971 гражданином на лечении.

Всего с начала пандемии в России выявили 5 350 919 случаев ковида. Из них вылечились 4 889 450 человек, а умерли 130 347 россиян.

