В России за сутки выявили 16 715 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России диагностировали 16 715 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

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При этом вылечились 11 117 россиян, а умерли 546 граждан. Сейчас в стране болеют 331 122 жителя. Больше всего зараженных в Москве — 155 816, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 46 969 случаев болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 12 971 гражданином на лечении.

Всего с начала пандемии в России выявили 5 350 919 случаев ковида. Из них вылечились 4 889 450 человек, а умерли 130 347 россиян.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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