В России за сутки выявили 16 715 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России диагностировали 16 715 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечились 11 117 россиян, а умерли 546 граждан. Сейчас в стране болеют 331 122 жителя. Больше всего зараженных в Москве — 155 816, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 46 969 случаев болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 12 971 гражданином на лечении.
Всего с начала пандемии в России выявили 5 350 919 случаев ковида. Из них вылечились 4 889 450 человек, а умерли 130 347 россиян.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+16 715 / сут.
Умерли
130 тыс.+546 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+11 117 / сут.
- СМИ: В Москве закончилась вакцина «КовиВак»
- Мурашко призвал студентов вакцинироваться
- В России за сутки выявили 16 715 новых случаев коронавируса
- Путин обвинил США в организации переворота на Украине в 2014 году
- «Тотальный диктант» лишился государственного финансирования
- В Грузии отменят комендантский час и обязательное ношение масок
- В МИД рассказали о ходе реализации договоренностей Путина и Байдена
- Оранжевый уровень погодной опасности в Москве продлили до среды
- Чихание назвали частым симптомом COVID у вакцинированных
- «Спутник V» защищает от смерти от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru