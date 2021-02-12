В России за сутки выявили 15 089 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 15 089 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе COVID-19. Наибольшее число новых инфицированных зафиксировано в Москве — 2 139. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область. Также в пятёрке Нижегородская и Воронежская области, отмечает Свободная пресса.

С учётом новых данных с начала эпидемии в стране зарегистрировано 4 042 837 инфицированных, отмечает RT.