В России за сутки выявили 15 089 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 15 089 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе COVID-19. Наибольшее число новых инфицированных зафиксировано в Москве — 2 139. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область. Также в пятёрке Нижегородская и Воронежская области, отмечает Свободная пресса.

С учётом новых данных с начала эпидемии в стране зарегистрировано 4 042 837 инфицированных, отмечает RT.

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Между тем, врач-инфекционист Евгений Тимаков полагает, что предстоящей весной в России ожидается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По его словам, рост придется на середину апреля. Эксперт предупредил, что преждевременный отказ от ограничений, в том числе и масок, грозит массовым характером заболеваемости. Кроме того, как отметил врач, в конце зимы у населения снизится иммунитет и начнутся «ОРВИ, весенний авитаминоз, определенное депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца», пишет РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
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