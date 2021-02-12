В России за сутки выявили 15 089 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России выявлено 15 089 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе COVID-19. Наибольшее число новых инфицированных зафиксировано в Москве — 2 139. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область. Также в пятёрке Нижегородская и Воронежская области, отмечает Свободная пресса.
С учётом новых данных с начала эпидемии в стране зарегистрировано 4 042 837 инфицированных, отмечает RT.
Между тем, врач-инфекционист Евгений Тимаков полагает, что предстоящей весной в России ожидается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией.
По его словам, рост придется на середину апреля. Эксперт предупредил, что преждевременный отказ от ограничений, в том числе и масок, грозит массовым характером заболеваемости. Кроме того, как отметил врач, в конце зимы у населения снизится иммунитет и начнутся «ОРВИ, весенний авитаминоз, определенное депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца», пишет РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru