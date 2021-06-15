В России за сутки выявили 14 185 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России диагностировали 14 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

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При этом вылечились 8 597 россиян, а умерли 379 граждан. Сейчас в стране болеют 291 169 жителей. Больше всего зараженных в Москве — 127 464, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 43 272 случая болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 15 270 гражданами на лечении.

Всего с начала пандемии в России выявили 5 236 593 случая ковида. Из них вылечились 4 818 244 человека, а умерли 127 180 россиян.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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