В России за сутки выявили 14 185 новых случаев COVID-19

При этом вылечились 8 597 россиян, а умерли 379 граждан. Сейчас в стране болеют 291 169 жителей. Больше всего зараженных в Москве — 127 464, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 43 272 случая болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 15 270 гражданами на лечении.

Всего с начала пандемии в России выявили 5 236 593 случая ковида. Из них вылечились 4 818 244 человека, а умерли 127 180 россиян.

