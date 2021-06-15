Роспотребнадзор рассказал, когда не нужно делать вторую прививку от COVID-19
Вторая доза вакцины не нужна, если после получения первой человек заболевает коронавирусом, сообщил Роспотребнадзор.
В ведомстве подчеркнули, что в случае проявления симптомов заболевания следует немедленно обратиться к врачу и сдать тест на COVID-19, сообщил телеканал «360». В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что после прохождения первого этапа вакцинации пациенты могут заболеть ковидом (не из-за прививки, а при последующем заражении вирусом). При этом вакцинированные граждане легче переносят болезнь, пишет РЕН ТВ.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что победить коронавирус можно только с помощью массовой вакцинации. Необходимо привиться летом, чтобы подготовить иммунитет к сложному осенне-зимнему периоду, сообщили «Известия».
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