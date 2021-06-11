В России за сутки выявили 12 505 новых случаев COVID-19

При этом вылечились 10 188 россиян, а умерли 396 граждан. Сейчас в стране болеют 272 597 жителей. Больше всего зараженных в Москве — 111 566. Только за сутки в столице прибавилось 5 853 заболевших жителя.

Всего с начала пандемии в России выявили 5 180 454 случая ковида. Из них вылечились 4 782 183 человека, а умерли 125 674 россиянина.

