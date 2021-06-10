В России за сутки выявили 11 699 новых случаев коронавируса

При этом вылечились 10 096 россиян, а умерли 383 гражданина. Сейчас в стране болеют 270 676 жителей. Больше всего зараженных в Москве — 108 834, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 42 691 случай болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 16 405 гражданами на лечении.

Всего с начала пандемии в России выявили 5 167 949 случаев ковида. Из них вылечились 4 771 995 человек, а умерли 125 278 россиян.

