В России за сутки выявили 11 534 новых случая COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 11 534 случая инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 4 234 720 случаев коронавирусной инфекции.
«За последние сутки в России выявлено 11 534 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
За сутки в России умерли 439 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 85 743 россиянина.
В стране за минувшие сутки выздоровели 16 020 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России от COVID-19 вылечились 3 799 406 человек.
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Заразились
4,2 млн+11 534 / сут.
Умерли
85 743+439 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 020 / сут.
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