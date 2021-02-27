В России за сутки выявили 11 534 новых случая COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 11 534 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

За сутки в России умерли 439 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 85 743 россиянина.

В стране за минувшие сутки выздоровели 16 020 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России от COVID-19 вылечились 3 799 406 человек.



