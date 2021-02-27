В России за сутки выявили 11 534 новых случая COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 11 534 случая инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 4 234 720 случаев коронавирусной инфекции.

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«За последние сутки в России выявлено 11 534 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

За сутки в России умерли 439 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 85 743 россиянина.

В стране за минувшие сутки выздоровели 16 020 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России от COVID-19 вылечились 3 799 406 человек.


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ФОТО: РИА Новости
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